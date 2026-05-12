RFI LINEA AV AC NAPOLI – BARI | LAVORI DI POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE PER L’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA TRATTA NAPOLI – CANCELLO

RFI ha avviato lavori di potenziamento sulla linea ad alta velocità e alta capacità tra Napoli e Bari, con l’obiettivo di attivare una nuova tratta tra Napoli e Cancello. Gli interventi riguardano componenti tecnologiche e infrastrutture, e sono finalizzati a migliorare la rete ferroviaria nella regione. Le operazioni sono in corso e coinvolgono l’installazione di nuove apparecchiature e la messa in sicurezza delle strutture esistenti.

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RFI, LINEA AVAC NAPOLI – BARI: LAVORI DI POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE PER L’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA TRATTA NAPOLI – CANCELLO Le stazioni di Napoli Afragola e di Acerra saranno da subito al servizio dei viaggiatori, le fermate di Casalnuovo e di Afragola Zona Commerciale saranno attivate nel mese di agosto. Le attività di cantiere vedranno impegnate mediamente 400 persone, tra operai e tecnici specializzati di RFI, FS Engineering e delle ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 1,1 miliardi di euro. Con l’attivazione della nuova tratta Napoli – Cancello saliranno a 55 i chilometri di nuova linea AVAC già operativi sulla Napoli – Bari.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - RFI, LINEA AV/AC NAPOLI – BARI: LAVORI DI POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE PER L’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA TRATTA NAPOLI – CANCELLO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lavori Ferrovie dello Stato tra San Severo, Foggia, Barletta e Bari: interruzioni Notizie correlate Linea AV/AC Napoli–Bari, conclusi i lavori della Galleria Rocchetta lunga 6,5 kmLa TBM “Futura” termina 6,5 km di scavo: prosegue il progetto dell’Alta Velocità Napoli–Bari Prosegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea... Linea AV / AC Napoli-Bari, completato lo scavo della Galleria RocchettaNapoli, 5 maggio 2026 – Prosegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo... Argomenti più discussi: Linea AV/AC Napoli-Bari, al via i lavori RFI: sospesa la circolazione tra Napoli e Cancello a giugno; Alta Velocità Bari-Napoli, completato lo scavo della Galleria Rocchetta: tunnel da 6,5 km; Lavori Rfi sulla Bari-Napoli, dal 10 al 30 giugno stop alla linea Caserta-Foggia; Alta velocità, lavori sulla Napoli-Bari: stop ai treni tra Foggia e Caserta dal 10 giugno. Webuild per la #Campania: Linea AV/AC Napoli–Bari, finito lo scavo della galleria rocchetta sul Lotto Apice–Hirpinia. Protagonista dello scavo la TBM Futura, che ha completato l’opera in soli 18 mesi, lavorando non-stop, grazie all’impegno di oltre 140 tecnici x.com RFI, LINEA AV/AC BARI – NAPOLI: LAVORI DI POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE PER L’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA TRATTA NAPOLI – CANCELLOL’attivazione del doppio binario della nuova tratta Napoli – Cancello si estende per oltre 15 chilometri e consentirà l’interscambio nella nuova stazione AV di Napoli Afragola tra il traffico AV/AC ... brindisilibera.it