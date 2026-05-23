Il club di Bari è stato escluso dalla Serie B e retrocesso in Serie C. La decisione ha provocato reazioni tra tifosi e amministratori, che definiscono la situazione mortificante. Un rappresentante ha inviato una lettera a un dirigente della società calcistica per chiedere un incontro. La città si è schierata contro la decisione, evidenziando il disagio tra i sostenitori.

qualche giorno fa mi ha scritto per avere conferma della disponibilità dello stadio San Nicola, funzionale alla iscrizione al campionato di calcio entro il termine fissato dalla Lega al prossimo 9 giugno. Prima di firmare questa nota a mio pugno non posso far finta che ieri non sia successo nulla. La retrocessione della SSC Bari in Serie C, maturata nella giornata di ieri, rappresenta un evento di straordinaria gravità per la comunità barese. Una città che, stagione dopo stagione, ha dimostrato attaccamento, compostezza e rispetto e che non merita tutto questo. Come Lei ricorderà bene, nelle scorse settimane ho già avuto modo di rappresentarLe, sia in forma diretta che pubblica, l’aspettativa di questa città affinché venisse intrapreso con decisione un percorso all’altezza delle ambizioni e della passione dei tifosi biancorossi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bari in Serie C, Leccese: “Città mortificata, chiesto incontro a De Laurentiis”

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