Nel 1981 è nata una rete di radiocomunicazioni di emergenza, conosciuta come Rete Zamberletti. Da allora, questa infrastruttura è rimasta attiva per oltre quarant’anni, offrendo un sistema di comunicazione alternativo in situazioni di emergenza. La rete è stata mantenuta nel tempo, garantendo un collegamento stabile e affidabile. La sua lunga storia testimonia l’utilizzo continuo di questa rete in vari scenari di crisi.

Sono trascorsi più di quarant’anni da quando nel 1981 prese vita il progetto di una Rete alternativa di radiocomunicazioni di emergenza. Una realtà a livello nazionale che ha Varese come suo cuore: ne fu promotore insieme all’Ari - Associazione radioamatori italiani l’onorevole varesino Giuseppe Zamberletti, in seguito al terremoto in Irpinia. Quella storia è giunta fino ai giorni nostri: la rete è tutt’oggi attiva e viene testata mensilmente con una specifica esercitazione. A Villa Recalcati si è svolta ieri la prova numero 500, nel contesto di un convegno celebrativo con le autorità e tutte le realtà del mondo del soccorso e delle forze dell’ordine coinvolte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rete Zamberletti, una certezza da oltre 40 anni

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