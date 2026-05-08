A Perugia, i radioamatori si preparano a rafforzare le comunicazioni in caso di emergenza, puntando sulla rete Zamberletti. Recentemente sono stati nominati nuovi responsabili della sicurezza radio nella città, mentre si approfondiscono le modalità con cui questa rete assicura il funzionamento durante blackout o interruzioni di corrente. Questi interventi mirano a garantire la continuità delle comunicazioni in situazioni critiche.

? Domande chiave Come garantisce la rete Zamberletti le comunicazioni durante un blackout?. Chi sono i nuovi responsabili della sicurezza radio a Perugia?. Cosa succederebbe se le reti cellulari smettessero di funzionare improvvisamente?. Come verranno coinvolti i giovani nel potenziamento delle infrastrutture radio?.? In Breve Nuovo consiglio con Biagiotti, Rossi, Peruzzi, Belladonna, Bittarelli e Arlotta per il triennio 2026-2029.. Collaborazione operativa con Vigili del Fuoco e Protezione Civile per la gestione emergenze.. Potenziamento ponti ripetitori e programmi formativi per giovani per garantire copertura radio capillare.. Gestione sala radio presso la Prefettura di Perugia integrata nella rete nazionale Zamberletti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Radioamatori a Perugia: Fucelli punta su sicurezza e rete Zamberletti

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