Durante una partita di calcio, un giocatore ha segnato un gol da oltre 35 metri, lasciando il pubblico senza fiato. La rete è stata realizzata con un tiro potente e preciso che ha superato il portiere avversario, creando un momento memorabile allo stadio. La conclusione ha attirato l’attenzione di spettatori e commentatori, diventando rapidamente uno dei temi principali della giornata. La scena ha suscitato numerosi commenti sui social media.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Milan, Italia – In un emozionante incontro di Serie A il 5 aprile 2026, Hakan Çalhanoglu ha stupito i tifosi con un incredibile gol da oltre 35 metri, dando così il vantaggio all’Inter contro la Roma. L’eccezionale prestazione del centrocampista turco ha suscitato entusiasta reazione sia sugli spalti che sui social media, dove i clip della sua rete sono rapidamente diventati virali. La partita si è aperta con un lampo di genio da parte di Lautaro Martinez, che ha portato l’Inter sull’1-0 dopo appena un minuto di gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Calhanoglu segna una rete straordinaria da oltre 35 metri: un gol da sogno!

La magia di Contreras da oltre 60 metri: vede Ospina fuori dai pali e segna un gol meravigliosoRodrigo Contreras fa gol da oltre 60 metri: vede Ospina fuori dai pali e segna una rete spettacolare che sta già facendo il giro del mondo.

Calhanoglu firma un gol da 30 metri: magia pura alla PirloCalhanoglu ha messo a segno un gol spettacolare a San Siro, portando il punteggio provvisorio sull’Inter-Roma al 2-1.

Temi più discussi: Inter-Roma 5-2: gol di Lautaro (doppietta), Calhanoglu, Thuram e Barella, show dei nerazzurri e scudetto più vicino; Inter-Roma 5-2, le pagelle nerazzurre: Lautaro figliol prodigo (8), Calhanoglu portentoso (7,5), Thuram fa tutto (7); Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Una cinquina in faccia ai criticoni: l'Inter risponde nel momento che conta, Roma travolta 5-2 e primato blindato.

ThuLa, Barella, Calhanoglu: l'Inter riparte spinta dai bigDa Lautaro Martinez a Marcus Thuram, passando per Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella: i big chiamati in causa hanno dato le risposte attese, guidando la squadra fuori da un periodo complicato.u2028Il ... ansa.it

Inter-Roma 5-2: gol di Lautaro (doppietta), Calhanoglu, Thuram e Barella, show dei nerazzurri e scudetto più vicinoh?.?????Iu001e;?.`??^??d?u001fu001d?RW?A??6?Aa?.?u0006;u0018%?;???u000e?w?E?u ?????b?u001d????]?????+AH????A8????Wu0007?????u000e???2?ïu000e¶??i????+??u001d?r???u000eB?nu0004u001f?;?n?AJu001b???4?1? ... corriere.it

Segna Calhanoglu da quasi centrocampo, ed ecco che iniziano i processi a Svilar, portiere della Roma Avessero fatto un gol del genere i tesserati di Juve, Milan e Napoli, oggi si starebbe solo parlando dell'eurogol, qua invece è solo demerito del portiere. - facebook.com facebook

#Calhanoglu: "Segnale importante: se stiamo tutti bene... Il gol Ne ho fatto uno così in Germania, ma..." x.com