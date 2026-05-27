Restauro in Scena | L’ICR Apre le Porte a Roma

Notizia in breve

L’Istituto Centrale per il Restauro ha aperto le porte a Roma per l’evento “Restauro in scena”. Durante l’evento, sono stati mostrati interventi di recupero di opere d’arte, con dimostrazioni dal vivo di tecniche di restauro e analisi scientifiche. Sono stati coinvolti esperti e restauratori, che hanno illustrato i processi di intervento su vari beni culturali. La manifestazione si è svolta in un edificio storico, con visite guidate e presentazioni pratiche.