Restauro in Scena | L’ICR Apre le Porte a Roma

Da ezrome.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Istituto Centrale per il Restauro ha aperto le porte a Roma per l’evento “Restauro in scena”. Durante l’evento, sono stati mostrati interventi di recupero di opere d’arte, con dimostrazioni dal vivo di tecniche di restauro e analisi scientifiche. Sono stati coinvolti esperti e restauratori, che hanno illustrato i processi di intervento su vari beni culturali. La manifestazione si è svolta in un edificio storico, con visite guidate e presentazioni pratiche.

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Cosa: L’evento straordinario Restauro in scena. Arte, scienza, meraviglia, promosso dall’Istituto Centrale per il Restauro del Ministero della Cultura.. Dove e Quando: Roma, presso il Complesso monumentale del San Michele (Via di San Michele, 25). Nelle serate del 3, 4 e 18 giugno 2026, a partire dalle ore 19:00.. Perché: Un’occasione irripetibile per esplorare i segreti della conservazione artistica, ammirando documentari esclusivi sui laboratori e assistendo a un intenso monologo teatrale interpretato da Alessandro Preziosi.. L’Incontro tra Scienza, Arte e Teatro. La Capitale si prepara ad accogliere un evento che promette di svelare i segreti più intimi della conservazione artistica, unendo in maniera indissolubile il rigore della scienza alla suggestione della performance dal vivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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