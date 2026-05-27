Restauro in Scena | L’ICR Apre le Porte a Roma
L’Istituto Centrale per il Restauro ha aperto le porte a Roma per l’evento “Restauro in scena”. Durante l’evento, sono stati mostrati interventi di recupero di opere d’arte, con dimostrazioni dal vivo di tecniche di restauro e analisi scientifiche. Sono stati coinvolti esperti e restauratori, che hanno illustrato i processi di intervento su vari beni culturali. La manifestazione si è svolta in un edificio storico, con visite guidate e presentazioni pratiche.
Cosa: L’evento straordinario Restauro in scena. Arte, scienza, meraviglia, promosso dall’Istituto Centrale per il Restauro del Ministero della Cultura.. Dove e Quando: Roma, presso il Complesso monumentale del San Michele (Via di San Michele, 25). Nelle serate del 3, 4 e 18 giugno 2026, a partire dalle ore 19:00.. Perché: Un’occasione irripetibile per esplorare i segreti della conservazione artistica, ammirando documentari esclusivi sui laboratori e assistendo a un intenso monologo teatrale interpretato da Alessandro Preziosi.. L’Incontro tra Scienza, Arte e Teatro. La Capitale si prepara ad accogliere un evento che promette di svelare i segreti più intimi della conservazione artistica, unendo in maniera indissolubile il rigore della scienza alla suggestione della performance dal vivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Notizie e thread social correlati
Forte Aurelia riapre le porte: inaugurazione a Roma dopo il maxi restauroOggi, in occasione del “Natale di Roma”, si è svolta l’inaugurazione di “Forte Aurelia” a Roma.
Lavoro e futuro: l’Open Day ITS Agro a Roma apre le porte al settoreSabato 18 aprile, nella sede di Via di Vigna Murata a Roma, si terrà un evento dedicato all’orientamento nel settore agroalimentare.
Temi più discussi: Teatro Valle, su il sipario: dal 16 ottobre in scena. Un restauro straordinario; L’Istituto Centrale per il Restauro apre al pubblico per farsi conoscere; Istituto Centrale per il Restauro, del Ministero della Cultura, presenta Restauro in scena. Arte, scienza, meraviglia con Alessandro Preziosi a Roma; Il Teatro Valle riapre il 16 ottobre: ritorno in scena nel segno di Pirandello.
RESTAURO 2026: IL PATRIMONIO IN SCENA A FERRARA! Dal 12 al 14 maggio 2026, Ferrara Expo ospita la XXXI Edizione del Salone Internazionale dei Beni Culturali. Un appuntamento unico per scoprire l'eccellenza italiana nella conservazione e val facebook
LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA EDIZIONE ROMA Beatrice morta sulla Colombo, indagata l'amica Teatro Valle, il grande ritorno Splendido e contemporaneo Il 16 ottobre si leverà il sipario sulla storica sala. In scena I sei personaggi di Pirandello La x.com
L’Istituto Centrale per il Restauro apre al pubblico per farsi conoscereL’Istituto Centrale per il Restauro ha annunciato l’evento Restauro in scena. Arte, scienza, meraviglia, che si terrà il 3, 4 e 18 giugno, con inizio dalle ore 19, nella sede storica del Complesso M ... ilgiornaledellarte.com
Perché i fascisti erano ossessionati dalle rovine reddit
Il Teatro Valle riapre il 16 ottobre: ritorno in scena nel segno di PirandelloDopo il restauro avviato nel 2023, la storica sala romana riparte. L’inaugurazione è stata affidata a Francesco Piccolo ... ilgiornale.it