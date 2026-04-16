Lavoro e futuro | l’Open Day ITS Agro a Roma apre le porte al settore

Sabato 18 aprile, nella sede di Via di Vigna Murata a Roma, si terrà un evento dedicato all’orientamento nel settore agroalimentare. L’Open Day, organizzato dall’ITS Academy Agroalimentare, si svolgerà dalle 10 alle 13 e offre l’opportunità di conoscere le iniziative formative offerte dall’istituto. La giornata prevede incontri e presentazioni per chi desidera approfondire le possibilità di formazione nel settore.

Sabato 18 aprile, dalle ore 10.00 alle 13.00, la sede di Via di Vigna Murata 573 a Roma ospiterà un nuovo incontro organizzato dall’ITS Academy Agroalimentare per presentare le proprie opportunità formative. L’open day è pensato per accogliere studenti, nuclei familiari e tutti i profili interessati a valutare percorsi post-diploma caratterizzati da una forte componente pratica e da una stretta connessione con il mercato del lavoro. L’ingresso alla struttura avverrà tramite Via Fulvio Bernardini, accedendo direttamente dal lato del parco verso l’Aula Magna. Durante la mattinata, i partecipanti potranno approfondire il funzionamento del modello ITS, che si fonda su un biennio gratuito integrando lezioni teoriche con laboratori specializzati, progetti pratici e periodi di stage in azienda.🔗 Leggi su Ameve.eu

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