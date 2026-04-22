Forte Aurelia riapre le porte | inaugurazione a Roma dopo il maxi restauro

Oggi, in occasione del “Natale di Roma”, si è svolta l’inaugurazione di “Forte Aurelia” a Roma. Il forte, uno dei 15 costruiti tra il 1877 e il 1891 per proteggere la città, ha riaperto le sue porte dopo un intervento di restauro di ampio respiro. L’evento ha visto la partecipazione di autorità locali e rappresentanti delle istituzioni. La struttura si trova lungo il percorso della vecchia linea difensiva cittadina.

Roma, 22 aprile 2026 – Si è tenuta oggi, a conclusione del “Natale di Roma”, l’inaugurazione di “ Forte Aurelia ”, uno dei 15 forti del campo trincerato, costruiti tra il 1877 e il 1891, per difendere la nuova Capitale d’Italia. Presenti all’evento, oltre al Comandante Generale della Guardia di finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, il Ministro della Cultura, Dott. Alessandro Giuli, e il Sindaco di Roma, Prof. Roberto Gualtieri. L’importante opera di riqualificazione e restauro è stata realizzata grazie al contributo e alla collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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