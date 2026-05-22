Arezzo e borghi | arte e scienza per la ricerca e il restauro
Arezzo e i suoi borghi sono al centro di iniziative che combinano arte e scienza, con l’obiettivo di sostenere la ricerca e il restauro. Recentemente, si è indagato su come le opere d’arte possano contribuire al finanziamento della ricerca oncologica femminile. Contestualmente, è stata condotta un’indagine d’archivio per il restauro di un importante monumento religioso. Questi progetti coinvolgono professionisti di diversi settori e sono stati presentati in diverse occasioni pubbliche.
? Domande chiave Come può un'opera d'arte finanziare la ricerca oncologica femminile?. Chi ha guidato l'indagine d'archivio per il restauro della Consolazione?. Cosa porterà gli studenti a mettere in scena Shakespeare a Castiglion Fiorentino?. Dove si può partecipare all'escursione notturna dedicata al Lupo Mannaro?.? In Breve Asta dell'opera Uncensored breast presso LIS10 Gallery per la Fondazione Umberto Veronesi.. Presentazione restauro affresco Madonna in trono a Castiglion Fiorentino con Ilaria Pennati.. Spettacolo Romeo e Giulietta al teatro Mario Spina per ricordare Chiara Meoni.. Incontro su Piero Calamandrei alla Casa di Piero della Francesca a Sansepolcro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Ricucito il filo della memoria tra storia e arte per conoscere in profondità il luogo in cui viviamo. CLASSE 4 C SCUOLA ELEMENTARE BORGHI, BIBBIENA. facebook
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