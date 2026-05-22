Arezzo e borghi | arte e scienza per la ricerca e il restauro

Arezzo e i suoi borghi sono al centro di iniziative che combinano arte e scienza, con l’obiettivo di sostenere la ricerca e il restauro. Recentemente, si è indagato su come le opere d’arte possano contribuire al finanziamento della ricerca oncologica femminile. Contestualmente, è stata condotta un’indagine d’archivio per il restauro di un importante monumento religioso. Questi progetti coinvolgono professionisti di diversi settori e sono stati presentati in diverse occasioni pubbliche.

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