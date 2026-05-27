Restauro della storica macchina fotografica Fellinia Fratelli d' Italia | Da tempo ne denunciavamo il degrado

Notizia in breve

È stato approvato il progetto di restauro della macchina fotografica storica “Fellinia”, simbolo del lungomare e della memoria turistica locale. La notizia viene comunicata da un rappresentante politico del partito di maggioranza, che afferma di aver segnalato da tempo il degrado dell’oggetto. Il restauro mira a preservare l’elemento iconico e storico, considerato un simbolo della città.