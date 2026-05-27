Restauro della storica macchina fotografica Fellinia Fratelli d' Italia | Da tempo ne denunciavamo il degrado

Da riminitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato approvato il progetto di restauro della macchina fotografica storica “Fellinia”, simbolo del lungomare e della memoria turistica locale. La notizia viene comunicata da un rappresentante politico del partito di maggioranza, che afferma di aver segnalato da tempo il degrado dell’oggetto. Il restauro mira a preservare l’elemento iconico e storico, considerato un simbolo della città.

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Fratelli d’Italia – Comune di Rimini esprime, in una nota stampa, “grande soddisfazione per il via libera al restauro della storica macchina fotografica “Fellinia”, simbolo iconico del lungomare riminese e della memoria turistica della nostra città”. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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