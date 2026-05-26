Rimini restaura la sua macchina fotografica gigante | la storica Fellinia verrà riportata a nuovo

Notizia in breve

A Rimini, la macchina fotografica gigante chiamata “Fellinia” sarà sottoposta a lavori di restauro. L’intervento, che prevede pulitura e riverniciatura, è stato approvato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Ravenna. La struttura si trova in piazzale Fellini e verrà riportata allo stato originale. Nessuna data specifica è stata comunicata per il completamento dei lavori.