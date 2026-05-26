Rimini restaura la sua macchina fotografica gigante | la storica Fellinia verrà riportata a nuovo
A Rimini, la macchina fotografica gigante chiamata “Fellinia” sarà sottoposta a lavori di restauro. L’intervento, che prevede pulitura e riverniciatura, è stato approvato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Ravenna. La struttura si trova in piazzale Fellini e verrà riportata allo stato originale. Nessuna data specifica è stata comunicata per il completamento dei lavori.
La storica Macchina Fotografica “Fellinia” di piazzale Fellini tornerà al suo splendore originale grazie a un intervento di pulitura e riverniciatura autorizzato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Ravenna. L’intervento, affidato a ditte specializzate sotto la direzione operativa dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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