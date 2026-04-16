Arena della Regina a pezzi Fratelli d' Italia sbotta | Biglietto da visita imbarazzante è in degrado

L’Arena della Regina, situata nel centro di Cattolica, si trova in condizioni di degrado evidenti. La coordinatrice di Fratelli d’Italia ha espresso forte disappunto riguardo allo stato di abbandono dell’area, definendolo un biglietto da visita imbarazzante per la città. La piazza della Repubblica, punto di riferimento culturale locale e sede del teatro, appare danneggiata e trascurata, suscitando preoccupazione tra residenti e rappresentanti politici.

La denuncia di Laura Casonato, coordinatrice di Fratelli d’Italia, è netta: piazza della Repubblica, il cuore culturale di Cattolica e sede del Teatro della Regina, è “in uno stato di degrado che non può più essere accettato. Nonostante le segnalazioni reiterate già nel 2023 e nel 2025.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate "Omicidio Mazzotti, il biglietto da visita della ’ndrangheta in Lombardia": resta in carcere "U Dutturicchiu"Il 30 giugno 1975 Giuseppe Calabrò, detto ’U Dutturicchiu, prende parte al sequestro di Cristina Mazzotti, rapita e segregata in una buca senza aria... Sorpresa all'Arena della Regina, il tour del vincitore del Festival parte da qui: arriva Sal Da VinciStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Il cantante... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Paolo Ruffini sale sul palco della Regina con Din Don Down. Alla ricerca di (D)io; Alcuni prossimi concerti consigliati da Mescalina; Concerti e festival per i prossimi mesi. La lista in continuo aggiornamento [Info e Biglietti]; Roberto Vecchioni pronto a cantare per Agrigento: Non state soli, vivete il mondo insieme agli altri. Cattolica è Regina della musica grazie ai concerti estiviGran finale dell’Arena della Regina di Cattolica che ha concluso la stagione con i seguitissimi concerti di Fabri Fibra (5mila spettatori) e Alfa (6mila) che hanno riempito tutta piazza della ... ilrestodelcarlino.it Arena della Regina, un’estate ad alto volumeA Cattolica si preparano due mesi di grandi concerti. Il via con Willie Peyote. Francesco De Gregori festeggerà i cinquant’anni di ‘Rimmel’ con il nuovo tour L’estate all’Arena della Regina si fa ... ilrestodelcarlino.it ARENA DELLA REGINA - La coordinatrice FdI Laura Casonato: "La pavimentazione, un tempo vanto della città per estetica e sicurezza, è oggi un mosaico di mattonelle divelte e aree dissestate" - facebook.com facebook