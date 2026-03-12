Libertà accademica in Italia promossa dall’UE | punteggio alto ma allarme sui tagli ai fondi Il report

Un rapporto dell’Unione Europea evidenzia che l’Italia ha un livello elevato di libertà accademica strutturale, tuttavia segnala preoccupazioni riguardo ai tagli ai fondi e ai nuovi contratti. Il Parlamento Europeo ha espresso preoccupazione per l’impatto di queste misure sull’autonomia delle università italiane. La questione viene monitorata da vicino, mentre si discute delle possibili conseguenze di queste decisioni.

L'Italia vanta un'ottima libertà accademica strutturale, ma il Parlamento Europeo lancia l'allarme: i tagli ai fondi e i nuovi contratti minacciano l'autonomia delle università.