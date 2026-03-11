Tagli al personale di Citynews la solidarietà del Cdr di Fanpage ai colleghi | Diritti calpestati

Il Cdr di Fanpage.it ha espresso solidarietà ai colleghi di Citynews in seguito ai tagli al personale annunciati dall’azienda. La dichiarazione sottolinea il sostegno nei confronti dei colleghi colpiti e rivolge attenzione alla situazione, senza entrare nel merito delle cause o delle responsabilità. La nota arriva in un momento di cambiamenti all’interno del gruppo editoriale.

