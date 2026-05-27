Il presidente ha deciso di posticipare l’attuazione di un ordine esecutivo riguardante le norme sull’intelligenza artificiale, che avrebbe imposto regole più rigorose sulla tecnologia. La decisione ha riguardato un documento che avrebbe regolamentato lo sviluppo e l’uso dell’IA, ma è stato rinviato senza essere ancora approvato.

La pubblicazione di Magnifica humanitas potrebbe contribuire ad alimentare il dibattito sull’Intelligenza artificiale che da tempo caratterizza il mondo Maga. La settimana scorsa, Donald Trump ha improvvisamente rimandato la firma di un ordine esecutivo che avrebbe teoricamente dovuto introdurre delle regolamentazioni, per quanto blande, al settore dell’Ia. Secondo Politico, a convincerlo del passo indietro sarebbe stato il presidente del Consiglio dei consulenti del presidente per la tecnologia, David Sacks, il quale avrebbe fatto presente che eventuali limitazioni avrebbero indebolito gli Usa nella loro competizione con la Cina. Non è un mistero che Sacks sia legato a figure del settore ipertecnologico statunitense che, come Peter Thiel ed Elon Musk, guardano con ostilità alle regolamentazioni governative nel comparto dell’Ia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Regole o anarchia: Trump è al bivio sull’IA

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