A sei mesi dalle prossime elezioni di metà mandato, i sondaggi mostrano un calo di Donald Trump in popolarità negli Stati Uniti. Secondo le rilevazioni di Washington Post, Abc e Ipsos, il 62% degli americani esprime un giudizio negativo sul suo operato. La questione iraniana si trova invece al centro di una scelta tra un accordo considerato deludente e un intervento più deciso, senza che siano state ancora prese decisioni definitive.

Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post-Abc-Ipsos, a sei mesi dalle elezioni di metà mandato, il 66% degli americani non approva la sua gestione dell'Iran contro un 33% che invece lo promuove. Sull'economia, solo il 34% degli interpellati lo promuove, in calo di sette punti. Sull'inflazione può contare solo sul 27% di consensi e sulla gestione del costo della vita sul 23% a fronte di un 76% che lo boccia. In generale il tasso di approvazione del presidente è al 37% rispetto al 39% di febbraio, con il tasso di disapprovazione al 62%, il livello più alto dei suoi due mandati. Teheran ha trovato la formula più efficace per descrivere il momento politico di Donald Trump: «un’operazione militare impossibile» oppure «un cattivo accordo» con la Repubblica islamica.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump giù nei sondaggi Usa. Il 62% lo boccia (e sull'Iran è al bivio tra accordo deludente e azione difficile)

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