A Pechino sono stati portati in volo circa 200 aerei e sono stati consegnati nuovi chip. Gli Stati Uniti hanno proposto un insieme di regole condivise per l’intelligenza artificiale, definendo un “guardrail” per il settore. Nel frattempo, un messaggio pubblico ha affermato che i due paesi sono partner e non rivali, con un’attenzione anche ai rapporti commerciali tra le nazioni. La discussione coinvolge aspetti sia tecnologici che economici, senza indicare decisioni ufficiali o passi concreti.

«Partner, non rivali» è il messaggio lanciato da Donald Trump a Xi Jinping. Pensando anche al business, agli affari. Tanto che il presidente Usa si è presentato a Pechino con in coda 17 ceo delle più importanti aziende, da Elon Musk a Tim Cook di Apple passando per David Salomon di Goldman Sachs. Dopo il bastone del Liberation Day, insomma, si passa alla carota per mediare una risoluzione. Uno dei dossier centrali del summit tra Trump e Xi è stato anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha spiegato che Washington e Pechino stanno, infatti, discutendo la creazione di «guardrail» sull'intelligenza artificiale, ovvero standard e protocolli condivisi per impedire che i modelli di AI più potenti vengano sfruttati da criminali, terroristi o altri attori non statali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Pechino chip e 200 aerei. Dagli Usa l’idea guardrail. "Regole comuni sull’IA"

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Il pivot to China del Canada | Michele Geraci

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