Incendio all’alba nella discarica di Serre | in fiamme alcuni silos

Alle prime ore del mattino si è sviluppato un incendio nella discarica di Macchia Soprana, situata nella zona di Serre. Le fiamme hanno interessato alcuni silos all’interno dell’impianto, causando l’intervento dei vigili del fuoco per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’incendio.

Paura alle prime luci del giorno a Serre, dove un incendio è scoppiato all’interno della discarica di Macchia Soprana. Le fiamme hanno coinvolto diversi silos presenti nell’impianto, generando preoccupazione tra gli operatori e i residenti della zona.L'interventoL’allarme è stato lanciato poco.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incendio nella discarica Amsa di via Olgettina: in fiamme alcuni divaniRogo in una discarica dell’Amsa, l’azienda milanese servizi ambientali che si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti in città. Incendio in autostrada, camion in fiamme all’albaFIRENZE – Incendio in autostrada A1 nelle prime ore del mattino tra Scandicci e Firenze Nord, dove un camion è stato avvolto dalle fiamme senza... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inferno all'alba a San Siro: incendio brucia un appartamento, l'intero palazzo evacuato in strada; Fiamme all’alba, paura nel residence: appartamento divorato dal fuoco - BresciaToday; Ostia, incendio all’alba in un appartamento disabitato: fiamme dalla cucina, paura in via Mastrangelo; Incendio nella stalla all'alba, i vigili del fuoco spengono le fiamme e salvano gli animali: paura per i piccoli conigli. Diversi focolai e il fumo che si alza dal bosco (FOTO), momenti di apprensione per un incendio all'alba: in azione i vigili del fuocoCALDARO. Diversi focolai e il fumo che sale dal bosco: momenti di apprensione all'alba di lunedì 27 aprile a Caldaro per un incendio boschivo. L'allarme è scattato attorno alle 5 in un area boschiva n ... ildolomiti.it Incendio nella notte in un palazzo di via Margotti, restano dubbi sull’agibilitàI vigili del Fuoco hanno operato sino all’alba per spegnere le fiamme e bonificare l’area ... ilsecoloxix.it Aggiornamento incendio in corso in località San Pantaleone sul Monte Faeta, nei monti Pisani: ieri è stato aperto un punto di coordinamento avanzato a Santa Maria del Giudice. Sul campo uomini e mezzi dell'antincendio regionale, Vigili del Fuoco e della - facebook.com facebook Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia ift.tt/QKr9cmE x.com