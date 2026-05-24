Stazione Marittima di Salerno completata la posa della nuova resina al piano superiore

Nella stazione marittima di Salerno è stata completata la posa della nuova resina al piano superiore. I lavori di restyling continuano con interventi che riguardano vari spazi della struttura. Le foto mostrano lo stato attuale dei lavori, che proseguono secondo il programma previsto. La sostituzione della resina rappresenta uno degli interventi in corso nell’ambito delle opere di riqualificazione complessiva della stazione.

Proseguono gli interventi di restyling alla Stazione Marittima di Salerno. Negli ultimi giorni - come mostrano le foto di Antonio Capuano - è stata ultimata la posa della nuova resina anche al piano superiore della struttura, uno degli interventi previsti nell’ambito delle opere di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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