Reggio Emilia pakistano sui binari manda in tilt l’alta velocità | ritardi fino a 120 minuti

Da imolaoggi.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 26 maggio, tra le 13,30 e le 15,30, la circolazione ferroviaria sulla linea tra Reggio Emilia e altre destinazioni è stata interrotta a causa di un uomo pakistano che si è sdraiato sui binari. L'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi ha causato ritardi fino a 120 minuti per i treni in transito. La linea è stata riaperta solo dopo l'intervento sul luogo.

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Circolazione ferroviaria in tilt, tra le ore 13,30 e le 15,30 di martedì 26 maggio, lungo la linea ad alta velocità Milano-Bologna, con ritardi fino a 120 minuti Nei pressi di Reggio Emilia è stata avvistata una persona («non autorizzata» specifica Trenitalia) che camminava lungo i binari. Una situazione di emergenza che comporta l’obbligo di arresto di tutti i treni. L’uomo, un quarantenne di origini pachistane, sarebbe stato rintracciato in zona Campegine (Reggio Emilia) in stato confusionale dalla Polfer, la Polizia ferroviaria. Nel momento in cui è stato fermato, l’uomo è stato trovato collaborativo da parte delle autorità, che l’hanno poi allontanato dalla linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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