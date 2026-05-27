Reggio Emilia pakistano sui binari manda in tilt l’alta velocità | ritardi fino a 120 minuti

Notizia in breve

Martedì 26 maggio, tra le 13,30 e le 15,30, la circolazione ferroviaria sulla linea tra Reggio Emilia e altre destinazioni è stata interrotta a causa di un uomo pakistano che si è sdraiato sui binari. L'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi ha causato ritardi fino a 120 minuti per i treni in transito. La linea è stata riaperta solo dopo l'intervento sul luogo.