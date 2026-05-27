Nella Sala del Consiglio della Reggia di Caserta sono esposti dipinti di Cammarano e Saja. Le opere rappresentano scene celebrative della dinastia borbonica durante il periodo della Restaurazione. La mostra, aperta al pubblico, mette in evidenza le raffigurazioni storiche e le decorazioni legate a quell’epoca. La presenza delle opere arricchisce l’esposizione permanente della reggia, che si dedica alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico legato alla monarchia.

Tempo di lettura: 3 minuti Le rappresentazioni celebrative della dinastia borbonica nel periodo della Restaurazione si fanno spazio alla Reggia di Caserta. Da oggi, mercoledì 27 maggio, la Sala del Consiglio degli Appartamenti reali accoglie le opere che danno volto e prestigio ai regnanti. Il rientro definitivo dal Museo di Capodimonte della grande tela di Giuseppe Cammarano raffigurante La famiglia di Francesco I, ritornata nel palazzo vanvitelliano con la mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, è stato l’occasione per ripensare il racconto espositivo delle sale di rappresentanza. In questa nuova narrazione, l’ambiente immediatamente successivo alla Sala del Trono e già destinato alle riunioni con i ministri del regno, diventa il luogo deputato all’esaltazione della corona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Sala del Consiglio della Reggia di Caserta accoglie i dipinti di Cammarano e Saja

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