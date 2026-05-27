Quinta edizione per 'Regalaci una storia', il concorso letterario per bambini ideato ed organizzato dalla Libreria Claudio. In attesa del gran finale di venerdì 29 maggio alla Villa Comunale di Giugliano alle 18,00, dove sarà creato un parco letterario e saranno premiati i vincitori, il Teatro Barone di Melito ha ospitato il Galà della manifestazione: una serata speciale per presentare al pubblico le aziende, le associazioni e la rete solidale che sostiene il progetto. Ad aprire la serata, condotta da Giusy Luminoso e Francesco Mennillo, per i saluti istituzionali la neosindaca Dominique Pellecchia. Poi sul palco tanti artisti tra canzoni e risate, un filo artistico che ha accompagnato il pubblico ed ha aperto le danze per il gran finale di venerdì. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Regalaci una Storia, il Gran Galà del premio letterario

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