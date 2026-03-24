Premio Sicurezza Campania – Gran Gala del Poliziotto A Bagnoli la celebrazione del Coraggio e della Legalità

Il 8 aprile 2026, alle 20, presso l’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli si terrà il Gran Gala del Poliziotto, dedicato al Premio Sicurezza Campania. La serata si svolgerà con la consegna di riconoscimenti ai poliziotti che si sono distinti in attività di tutela della legalità e del pubblico. La cerimonia sarà aperta al pubblico e prevede interventi istituzionali e momenti di premiazione.

Un tributo solenne a chi vigila ogni giorno sulla sicurezza dei cittadini, in una cornice che simboleggia la rinascita e il futuro della città. Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20:00, presso il teatro-auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli (via Diocleziano 341 Napoli), si terrà il Premio Sicurezza Campania-Gran Galà del Poliziotto. L’evento, con ingresso ad invito, è ideato ed organizzato dalla Segreteria Provinciale di Napoli dell’Organizzazione Sindacale FSP Polizia di Stato, nelle persone del Segretario Generale Provinciale Mauro di Giacomo e del Segretario Provinciale Antonio Flaminio, in collaborazione con il Cral Comune di Napoli A.P.S. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Premio Sicurezza Campania – Gran Gala del Poliziotto. A Bagnoli la celebrazione del Coraggio e della Legalità Articoli correlati Premio Sicurezza Campania-Gran Galà del Poliziotto: a Bagnoli la celebrazione del coraggio e della legalitàUn tributo solenne a chi vigila ogni giorno sulla sicurezza dei cittadini, in una cornice che simboleggia la rinascita e il futuro della città. Sanremo, l’Ad di Anas Gemme ritira il Premio “Musica in sicurezza” al Gran Galà della StampaL’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, nel corso del “Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026” ha ritirato il Premio Speciale con... Contenuti utili per approfondire Premio Sicurezza Campania Temi più discussi: luigi zeno premiato dalla polizia di stato per il suo impegno contro il bullismo; Luigi Zeno premiato dalla Polizia per l'impegno contro il bullismo; Rombo di motori in costiera, il calendario 2026 tra lusso e sicurezza; NAPOLI. alimentaria 2026, la regione Campania protagonista con le eccellenze ittiche. Assessora Zabatta: filiera competitiva e identità territoriale sui mercati internazionali. grande attenzione a sicurezza alimentare. A Bagnoli, il Premio Sicurezza Campania – Gran Galà del PoliziottoUn tributo solenne a chi vigila ogni giorno sulla sicurezza dei cittadini, in una cornice che simboleggia la rinascita e il futuro della città. Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20:00, presso il teatr ... napolitoday.it Premio Sicurezza Campania 2026: gala per la Polizia a BagnoliIl Premio Sicurezza Campania 2026 celebra il coraggio della Polizia all'Auditorium di Bagnoli con un grande show. stylo24.it #Bagnoli - Al via il Premio Sicurezza Campania: il Gran Galà del Poliziotto #Eventi #Napoli #PremioSicurezza #PoliziaDiStato #Legalità #Spettacolo #Campania #GranGalà #Cultura #NanoTV - facebook.com facebook