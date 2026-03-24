Premio Sicurezza Campania-Gran Galà del Poliziotto | a Bagnoli la celebrazione del coraggio e della legalità

Da ildenaro.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bagnoli si è svolto il premio Sicurezza Campania, un evento che ha reso omaggio ai poliziotti e alle forze dell’ordine impegnati quotidianamente nel mantenimento della sicurezza pubblica. La cerimonia si è svolta in una location simbolo di rinascita, con il fine di riconoscere il lavoro di coloro che proteggono i cittadini e garantiscono il rispetto della legge.

Un tributo solenne a chi vigila ogni giorno sulla sicurezza dei cittadini, in una cornice che simboleggia la rinascita e il futuro della città. Mercoledì  8 aprile 2026, alle ore  20:00, presso il  teatro-auditorium “Porta del Parco”  di Bagnoli (via Diocleziano 341 Napoli), si terrà il  Premio Sicurezza Campania-Gran Galà del Poliziotto. L’evento, con ingresso ad invito, è ideato ed organizzato dalla  Segreteria Provinciale di Napoli dell’Organizzazione Sindacale FSP Polizia di Stato, nelle persone del Segretario Generale Provinciale  Mauro di Giacomo  e del Segretario Provinciale  Antonio  Flaminio, in collaborazione con il  Cral Comune di Napoli A. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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