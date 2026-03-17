POCO X8 Pro Max | Lo Smartphone dei Record con Batteria da 8500mAh
Il POCO X8 Pro Max si distingue per la sua batteria da 8.500 mAh, integrata in uno smartphone che monta il processore Dimensity 9400 e uno schermo con refresh rate di 144 Hz. Nel corso di un test approfondito, sono stati analizzati i livelli di autonomia e le prestazioni complessive del dispositivo, offrendo una panoramica completa sulle sue caratteristiche tecniche.
Recensione POCO X8 Pro Max: test approfondito sulla batteria da 8.500 mAh, Dimensity 9400 e display 144Hz. Scopri perché è lo smartphone record del 2026 Se il 2025 è stato l'anno dell'assestamento, il 2026 è ufficialmente l'anno della rivoluzione energetica guidata da POCO. Il nuovo POCO X8 Pro Max non è solo lo smartphone più potente mai creato dal brand, ma è il primo dispositivo mainstream a infrangere il muro dell'autonomia estrema senza sacrificare il design. Con un chipset MediaTek Dimensity 9400 e una batteria mostruosa, il POCO X8 Pro Max ridefinisce il concetto di "Top di Gamma economico". Scopriamo nella nostra analisi tecnica perché questo dispositivo è destinato a diventare il punto di riferimento per i power user. 🔗 Leggi su Defanet.it
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