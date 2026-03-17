Il POCO X8 Pro Max si distingue per la sua batteria da 8.500 mAh, integrata in uno smartphone che monta il processore Dimensity 9400 e uno schermo con refresh rate di 144 Hz. Nel corso di un test approfondito, sono stati analizzati i livelli di autonomia e le prestazioni complessive del dispositivo, offrendo una panoramica completa sulle sue caratteristiche tecniche.

Recensione POCO X8 Pro Max: test approfondito sulla batteria da 8.500 mAh, Dimensity 9400 e display 144Hz. Scopri perché è lo smartphone record del 2026 Se il 2025 è stato l'anno dell'assestamento, il 2026 è ufficialmente l'anno della rivoluzione energetica guidata da POCO. Il nuovo POCO X8 Pro Max non è solo lo smartphone più potente mai creato dal brand, ma è il primo dispositivo mainstream a infrangere il muro dell'autonomia estrema senza sacrificare il design. Con un chipset MediaTek Dimensity 9400 e una batteria mostruosa, il POCO X8 Pro Max ridefinisce il concetto di "Top di Gamma economico". Scopriamo nella nostra analisi tecnica perché questo dispositivo è destinato a diventare il punto di riferimento per i power user. 🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - POCO X8 Pro Max: Lo Smartphone dei Record con Batteria da 8500mAh

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