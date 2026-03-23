Durante la sfida tra Corinthians e Flamengo, terminata 1-1, Memphis Depay è stato pizzicato dalle telecamere mentre usava il suo smartphone in panchina. L'olandese, che era uscito dopo una ventina di minuti per un problema alla coscia, è stato rimproverato dallo staff, salvo poi giustificarsi sui social, dicendo che era in contatto con i medici della sua nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Depay beccato in panchina con lo smartphone. E lo staff lo rimprovera

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