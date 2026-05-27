A Recanati, circa 30 milioni di euro sono fermi a causa di problemi burocratici che coinvolgono le opere completate. Le strutture rimaste bloccate includono l’ex asilo Carancini e Villa Colloredo, i cui spazi non sono ancora stati messi a disposizione. Le autorità stanno cercando di capire come procedere con l’utilizzo di queste aree, che restano in attesa di decisioni ufficiali.

? Domande chiave Quali strutture sono rimaste bloccate dopo la fine dei cantieri?. Come verranno utilizzati gli spazi dell'ex asilo Carancini e Villa Colloredo?. Perché i lavori della scuola Gigli rischiano di non finire entro l'anno?. Chi deve decidere la destinazione d'uso delle opere già completate?.? In Breve Solo tre strutture su sette sono operative tra cui Castello di Montefiore e Club Aquila.. Ex asilo Carancini e Villa Colloredo Mels restano inutilizzati per mancanza di destinazione pratica.. Rischio chiusura scuola Gigli entro fine anno per ritardi fondi ricostruzione post-sisma.. Bravi e Sforza segnalano rallentamenti anche per palazzo comunale e via Giunta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Recanati, allarme su 30 milioni: opere finite nel limbo burocratico

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