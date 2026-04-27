Matera 7 milioni nel limbo | il Museo dei Sassi rischia di restare chiuso

A Matera, il Museo dei Sassi, noto come Mu.DEA.M, si trova in una situazione di incertezza dopo che il consigliere Augusto Toto ha presentato un'interrogazione al sindaco Nicoletti. La discussione riguarda la gestione della struttura e i fondi pubblici, che ammontano a circa 7 milioni di euro, attualmente in sospeso. La chiusura del museo potrebbe essere imminente, ma al momento non ci sono ancora decisioni definitive.

? Cosa sapere Il consigliere Augusto Toto interroga il sindaco Nicoletti sulla gestione del Mu.DEA.M a Matera.. L'investimento di 7 milioni di euro rischia il deterioramento per mancanza di manutenzione.. Il consigliere comunale Augusto Toto ha presentato un’interrogazione formale al sindaco Nicoletti per sbloccare la gestione del Mu.DEA.M, il Museo Demoetnoantropologico nei Sassi di Matera, che rischia di restare chiuso nonostante i 7 milioni di euro investiti per la sua realizzazione. La questione tocca da vicino l’identità stessa della città e il valore del patrimonio raccolto tra le pietre dei Sassi. Il progetto, nato ufficialmente il 26 febbraio 2021 con l’avvio dei lavori per il Parco della storia dell’Uomo-Civiltà Contadina, rappresenta un tassello fondamentale per la cultura locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, 7 milioni nel limbo: il Museo dei Sassi rischia di restare chiuso Notizie correlate Matera, il Città dei Sassi Opera Festival svela il suo debuttoL’auditorium San Giacomo di Matera ha ospitato questa sera, sabato 11 aprile 2026, l’apertura ufficiale della diciottesima edizione del Città dei... Matera accoglie il Mediterraneo: Bennato e danza nei SassiLa capitale della cultura mediterranea si prepara per un evento che unisce arte, musica e dialogo internazionale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Matera, la Regione fa il punto sul bypass della SS 7: la VIA in fase avanzata, si attendono i pareri finali; Potenza guida gli incassi da multe in Basilicata: nel 2025 oltre 3,7 milioni di euro!; Congresso Uilm Basilicata: automotive e transizione industriale, Lomio confermato Segretario generale; Il Comune di Potenza nel 2025 ha incassato 3,7 milioni dalle multe stradali. Multe stradali, a Potenza incassi per 3,7 milioni nel 2025: forte divario con MateraNel 2025 le casse del Comune di Potenza hanno registrato entrate significative grazie alle sanzioni stradali. Secondo i dati diffusi da Facile.it su fonte Siope, aggiornati al 26 marzo 2026, gli incas ... lasiritide.it Il Comune di Potenza nel 2025 ha incassato 3,7 milioni dalle multe stradaliE’ di 3,7 milioni di euro la somma incassata dal Comune di Potenza nel 2025 per multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. Lo certifica Facile.it su dati Siope, sistema informativo delle op ... trmtv.it I tecnici di Acquedotto Lucano, in un punto del centro cittadino a Matera, sono al lavoro per ripristinare una condotta idrica - facebook.com facebook Buongiorno da Matera, la città dei sassi #essercisempre #18aprile x.com