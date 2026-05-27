Tommaso Labate conduce questa sera su Rete 4 un nuovo episodio di Realpolitik, dedicato all’analisi del voto e al caso Garlasco. La puntata si concentra sui risultati elettorali e sui dettagli giudiziari legati alla vicenda, con approfondimenti e commenti. La trasmissione va in onda alle prime ore della sera, offrendo un’analisi puntuale delle tematiche di attualità politica e giudiziaria.

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 27 maggio, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 27 maggio 2026. Al centro della puntata ci sarà l’ analisi del voto delle elezioni amministrative, primo banco di prova politico dopo mesi di tensioni tra maggioranza e opposizione. Ampio spazio anche al caso Garlasco e ai nuovi sviluppi investigativi: mentre la difesa di Andrea Sempio cerca di smontare le tesi della Procura di Pavia, il 38enne ha deciso, almeno per il momento, di non sottoporsi all’interrogatorio. Come di consueto, non mancherà il commento di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, mentre saranno attesi a dibattere, fra gli altri, Carlo Calenda, Michele Emiliano e Alessandro Sallusti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Realpolitik, l’analisi del voto e il caso Garlasco al centro del talk

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