Realpolitik gli effetti del conflitto in Iran sui mercati energetici al centro del talk

Ogni mercoledì sera, il programma di attualità propone un approfondimento sui temi più caldi legati alla geopolitica e all’economia globale. Questa settimana, il focus è sui possibili effetti del conflitto in Iran sui mercati energetici mondiali. Un analisi che coinvolge esperti e commentatori per comprendere come le tensioni nel paese mediorientale possano influenzare i prezzi e le forniture di petrolio e gas.

Tommaso Labate, come ogni mercoledì, torna con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk d’attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti dell’8 aprile 2026. Nel corso della serata, un focus sugli effetti del conflitto in Iran sui mercati energetici, tra aumento dei prezzi e tensioni sugli approvvigionamenti, e sulle strategie del Governo guidato da Giorgia Meloni per fronteggiare il rischio di una nuova crisi. Spazio, inoltre, al caso Ungari, alla luce della possibile riapertura delle indagini sulla morte del professor Paolo Ungari, avvenuta nel 1999 e archiviata come incidente. La famiglia ha infatti presentato un esposto alla Procura di Roma, che sta valutando la riapertura del fascicolo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Realpolitik, gli effetti del conflitto in Iran sui mercati energetici al centro del talk Quarta Repubblica, la politica e gli effetti del conflitto in Iran al centro del talkNicola Porro torna questa sera, lunedì 6 aprile, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk di approfondimento della prima serata di... Quarta Repubblica, il conflitto in Iran al centro del talkNicola Porro torna questa sera, lunedì 9 marzo, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk di approfondimento politico ed economico... Temi più discussi: Realpolitik; Domani sera a Realpolitik: crisi energetica e caso Ungari al centro del dibattito; Realpolitik o subalternità? L'Italia davanti al bivio energetico deve agire per i suoi interessi nazionali, non per altri. Realpolitik, ospiti e anticipazioni di stasera 8 aprile: gli effetti del conflitto in Iran sui mercati energeticiNuovo appuntamento con Realpolitik, il programma condotto da Tommaso Labate in onda stasera - mercoledì 8 aprile -alle 21.30 su Rete 4. Al centro della puntata gli effetti del conflitto in Iran sui me ... corrieredellumbria.it Realpolitik, dalle strategie del Governo per fronteggiare la crisi energetica alla riapertura delle indagini sulla morte di Paolo Ungari: le anticipazioni della puntataNel corso della serata, un focus sugli effetti del conflitto in Iran sui mercati energetici, tra aumento dei prezzi e tensioni sugli approvvigionamenti, e sulle strategie del Governo guidato da ... affaritaliani.it @AngeloBonelli1 ospite a #RealPolitik, questa sera #8aprile, ore 22.00 su #Rete4. Non mancare! x.com Tommaso Labate conduce #Realpolitik, questa sera su #Rete4 - facebook.com facebook