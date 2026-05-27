Re Carlo III ha approvato l’uso della pillola anticoncezionale per gli scoiattoli grigi, consentendo di controllare la loro riproduzione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e permette di somministrare il farmaco a questi roditori. La misura mira a limitare la crescita della popolazione di scoiattoli e a gestire eventuali problemi legati alla loro diffusione.

Non è una bufala del web, né tantomeno uno scherzo in perfetto humor inglese. Re Carlo III in persona ha detto “sì “, deliberando e rendendo di fatto possibile l’introduzione della pillola anticoncezionale per gli scoiattoli. Il via libera e il sostegno economico del sovrano hanno permesso all’Animal and Plant Health Agency (Apha) di York di trasformare in realtà un progetto scientifico mirato a sterilizzare la popolazione di scoiattoli grigi, tutelando così la sopravvivenza della specie rossa autoctona. A confermare il ruolo centrale del capo di Stato è stata la stessa Julie Lane, responsabile del centro nazionale per la gestione della fauna selvatica, che rivolgendosi al monarca ha dichiarato: “ Senza di lei, questo lavoro non verrebbe fatto affatto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo autorizza la “pillola contraccettiva” per gli scoiattoli grigi: la “guerra” del sovrano contro la riproduzione fuori controllo di questi animaletti

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