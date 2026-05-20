Nella giornata di oggi si è diffusa in modo imprevisto la notizia della presunta morte del re, provocando sconcerto tra il pubblico. Tuttavia, si è poi scoperto che si è trattato di un errore tecnico, che ha attivato in modo automatico il protocollo legato alla comunicazione sulla scomparsa del sovrano. L’annuncio, trasmesso in diretta radio, ha suscitato polemiche e ha costretto la stessa emittente a scusarsi pubblicamente. Il re, nel momento dell’incidente, si trovava in visita in Irlanda del Nord.

Annuncio choc in diretta nel Regno Unito, ma il monarca era in visita in Irlanda del Nord: la storica Radio Caroline costretta a scusarsi pubblicamente. Per alcuni minuti nel Regno Unito si è diffusa una notizia capace di gelare ascoltatori e addetti ai lavori. Un annuncio che nessuno avrebbe voluto sentire e che, per fortuna, si è rivelato falso. «È morto Re Carlo III ». A diffondere per errore il messaggio è stata la storica emittente britannica Radio Caroline, che martedì pomeriggio ha attivato involontariamente la cosiddetta procedura Monarca, il protocollo che le radio del Regno Unito mantengono pronto per comunicare ufficialmente l’eventuale morte del sovrano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Re Carlo III è morto’, poi la smentita: errore tecnico attiva per sbaglio il protocollo della morte del sovrano

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