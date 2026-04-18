Il Summer Festival, che aveva portato musica e eventi sulla spiaggia di Senigallia, non si svolgerà quest’anno nella località. La collaborazione tra l’organizzazione e la spiaggia di velluto si è conclusa, e la manifestazione non sarà presente nella città. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori, ponendo fine alla presenza del festival nel calendario degli eventi estivi della zona.

Finita la luna di miele tra Rds e la spiaggia di velluto, il Summer Festival non farà tappa a Senigallia. Un evento che era partito nel 2022 proprio da Senigallia con uno breve concerto di Irama e un anno dopo è esploso con l’arrivo di big come Achille Lauro, Annalisa e Biagio Antonacci. Poi nel 2024 è stata la volta di Boomdabash, Eiffel65, Baby K ed Emma per arrivare nel 2025 a Alessandra Amoroso, Serena Brancale e Capo Plaza. L’evento promosso da Rds 100% Grandi Successi sembrava aver ormai consolidato il legame con la città, al punto che si era pensato anche ad un evento invernale. Un idillio che si è spento con il passare dei mesi che...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ finita la luna di miele con Rds. Il Summer festival lascia Senigallia

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