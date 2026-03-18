Sono stati sequestrati due quintali di cibo considerato avariato, tra cui carne, salumi, prodotti ittici, formaggi, passate di pomodoro e prodotti di panetteria. La maggior parte di questi alimenti, soprattutto quelli freschi, risultava in condizioni tali da rappresentare un potenziale rischio per la salute di chi li avrebbe consumati. Le autorità hanno provveduto alla confisca e alla distruzione degli alimenti.

Carne, salumi, prodotti ittici, formaggi, passate di pomodoro e prodotti di panetteria. Soprattutto i "freschi", tra questi, lo erano soltanto per modo di dire, e avrebbero potuto provocare anche disturbi parecchio seri a chi li avesse consumati. Il carico proveniente dalla Moldavia composto da oltre 200 chili di prodotti alimentari nei giorni scorsi è stato sequestrato dai finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli durante un controllo doganale effettuato presso il valico di confine di Piattamala. Qui è stato infatti fermato un cittadino di nazionalità moldava alla guida di un furgone, poi risultato non idoneo al trasporto di alimenti freschi, all’interno del quale vi erano 22 scatoloni di derrate alimentari destinate a negozi e ristoranti di diverse località italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sequestrati due quintali di cibo avariato

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