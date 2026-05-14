Oggi si è appresa la notizia della morte di cinque cittadini italiani avvenuta nelle Maldive. La tragedia si è verificata sull’atollo Vaavu, una delle zone dell’arcipelago maldiviano. L’atollo si trova nel cuore delle Maldive e comprende diverse isole e zone di acque profonde. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze precise dell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione degli organi di stampa locali e nazionali.

È stata diffusa oggi la notizia della morte di cinque nostri connazionali che si trovavano alle Maldive. I turisti italiani hanno perso la vita durante un'immersione nell'atollo di Vaavu, noto per essere una delle aree naturali più incontaminate della zona. Ma cosa sappiamo di questa formazione madreporica? Che cosa ha causato la tragedia? Stando a quanto riferito fino ad ora, i subacquei, che stavano partecipando a un safari boat, erano impegnati nell'esplorazione di alcune grotte a circa 50 metri di profondità. Di punto in bianco si sono persi tutti i contatti; nessuno è più riemerso in superficie ed è stato dato l'allarme. L' atollo Vaavu si trova a circa 65 km di distanza da Malé, capitale delle Maldive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cosa sappiamo dell'atollo Vaavu, dove si trova e perché è pericoloso

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