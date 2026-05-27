Rapine furti e trasferimento fraudolento di valori | blitz nel campo Rom

Dalle prime ore del mattino, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcune persone residenti nel campo Rom di Caivano. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Napoli Nord. Le accuse riguardano rapine, furti e trasferimenti fraudolenti di valori. Le operazioni sono ancora in corso e coinvolgono vari individui.

Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un fermo di indiziato di delitto a carico di alcune persone residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura della repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono gravemente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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TRAPANI OPERAZIONE NIRVANA 13 MISURE CAUTELARI, SEQUESTRATE AUTO DI LUSSO

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