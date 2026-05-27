Due rapine e diversi scippi sono stati segnalati sulla passerella tra viale Fulvio Testi e via Gorky, vicino al Parco Nord Milano. La zona è stata teatro di episodi violenti negli ultimi giorni, con cittadini che hanno denunciato aggressioni e furti. La polizia sta indagando sugli incidenti, mentre residenti e frequentatori chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine. La situazione ha riacceso i timori tra chi utilizza quotidianamente l’area.

Si torna a parlare di sicurezza tra viale Fulvio Testi, via Gorky e le aree che costeggiano il Parco Nord Milano. E torna l’allarme rapine all’ingresso e all’uscita dal polo scolastico del Parco Nord. Già lo scorso anno studenti e genitori avevano sollevato il problema, rivolgendosi direttamente al sindaco Giacomo Ghilardi (nella foto) e alla dirigenza del maxi istituto superiore. Ragazzi e non solo avevano anche organizzato un flash mob, a cui aveva partecipato il primo cittadino. Erano così scattati controlli ad hoc da parte della Polizia locale, con l’ausilio delle altre forze dell’ordine. Un presidio che continua ancora oggi, soprattutto negli orari che vedono gli alunni entrare e uscire dalle aule. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapine e scippi sulla passerella. Torna la paura

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