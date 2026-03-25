Emergenza sicurezza a Latina Scalo Celentano scrive a Piantedosi | Rapine e scippi in aumento

Il sindaco di Latina ha scritto al ministro dell’Interno per segnalare un aumento di rapine e scippi nella zona di Latina Scalo, con particolare riferimento all’area intorno alla stazione ferroviaria. La lettera evidenzia la preoccupazione per la situazione di sicurezza cresciuta negli ultimi mesi e chiede interventi immediati per affrontare il problema. La richiesta è stata inviata in data recente.

Latina, 25 marzo 2026 – Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha inviato una lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per richiamare l’attenzione sulla crescente emergenza sicurezza nell’area di Latina Scalo, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria. “Negli ultimi giorni – ha dichiarato il Sindaco – si è registrata una preoccupante escalation di episodi criminosi, tra cui rapine e scippi ai danni di pendolari, studenti universitari e, in alcuni casi, anche minorenni. Si tratta di fatti che si inseriscono in un contesto già critico, segnato da eventi analoghi nei mesi scorsi”. La prima cittadina ha sottolineato come... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Procuratrice Milano: ‘aumento scippi e rapine da ascrivere a minori stranieri non accompagnati’MILANO, 31 GEN – Aumentano i “delitti contro la libertà sessuale”, ossia gli abusi o altri reati di violenza di genere, commessi dai minorenni nel... Latina. Celentano: scossa da tentato rapimento bimbo, non abbasseremo guardia su sicurezzaIl tentato rapimento di un bambino avvenuto nel parcheggio di un supermercato a Latina ha portato all’arresto di un uomo di 34 anni. Tutto quello che riguarda Latina Scalo Temi più discussi: SCIPPI E SCARSA SICUREZZA ALLA STAZIONE DI LATINA SCALO, LEGA: SERVE PRESIDIO FISSO DI POLIZIA; Ennesimo scippo a Latina Scalo, Valletta: Serve un presidio fisso della Polfer; EMERGENZA SICUREZZA SELVAVETERE: ENNESIMO INCIDENTE; PROVINCIA DI LATINA, PROCLAMATO IL NUOVO PRESIDENTE FEDERICO CARNEVALE. Emergenza sicurezza a Latina Scalo, Celentano scrive a Piantedosi: Rapine e scippi in aumentoIl sindaco ha ricordato l’impegno assunto dal ministro per l'istituzione di un presidio della polizia ferroviaria ... ilfaroonline.it Sicurezza a Latina Scalo, il Sindaco Celentano scrive al Ministro PiantedosiIl Sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha inviato una lettera al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per richiamare l’attenzione sulla crescente emergenza sicurezza nell’area di Latina Scalo, in ... latinaquotidiano.it Latina scalo..zona aeroporto 21 marzo Si aggira da qualche giorno questa/o cagnolone. Abbandono o smarrimento In attesa controllo chip 3408571629 - facebook.com facebook