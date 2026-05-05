Rapine scippi e truffe terremoto nel clan Contini | sei arresti

Nella giornata di oggi sono stati eseguiti sei arresti e tre persone sono state interdette dalla regione Campania con un divieto di dimora. Le misure sono state adottate nei confronti di soggetti pluripregiudicati, ritenuti coinvolti in attività criminali che includono rapine, scippi e truffe. L'operazione fa parte di un’azione volta a contrastare un’associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini hanno portato a identificare i soggetti ritenuti gravemente indiziati di partecipazione.

Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare in carcere nei confronti di 6 soggetti pluripregiudicati e del divieto di dimora nella regione Campania nei confronti di altri 3 soggetti pluripregiudicati, ritenuti gravemente indiziati di far parte della associazione a delinquere di stampo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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