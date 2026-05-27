Due giovani di 23 anni sono stati arrestati a Como con l’accusa di aver messo a segno una rapina nel centro commerciale di Tavernola. Durante l’evento, sono state utilizzate pistole e martelli. La refurtiva è stimata in circa 100.000 euro. Nel corso dell’operazione, è stata denunciata anche una donna coinvolta. Le forze dell’ordine hanno condotto le indagini e portato a termine gli arresti.

Eseguiti due arresti e una denuncia a Como per una rapina avvenuta presso un centro commerciale. I fatti sono stati accertati nella mattinata di martedì 26 maggio 2026, quando sono state eseguite le misure cautelari nei confronti di due soggetti di 23 anni, residenti rispettivamente a Como e Maslianico, ritenuti responsabili del colpo a mano armata. Operazione coordinata dalla Procura: due giovani in carcere Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Como. Gli agenti hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani di 23 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina con pistole e martelli nel centro commerciale di Tavernola a Como, due 23enni arrestati

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Rapina al Bennet di Tavernola

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