Rapina in gioielleria con mazze e bastoni a Calenzano | il colpo nel centro commerciale ripreso in un video

Tre uomini armati di mazze e bastoni hanno assaltato una gioielleria nel centro commerciale

Tre malviventi hanno colpito con viso coperto e mazze la gioielleria "Sarni Follie d'Oro" nel centro commerciale "Il Parco" a Calenzano (Firenze). Il colpo è stato ripreso in un video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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