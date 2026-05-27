Rapina armata al centro commerciale di Tavernola | altri due arresti della polizia

Notizia in breve

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia in relazione alla rapina armata avvenuta al centro commerciale di Tavernola, a Como. Gli agenti hanno fermato i sospetti nelle ultime ore, dopo aver raccolto prove e testimonianze. La rapina si è verificata ieri pomeriggio, con i malviventi che hanno minacciato i dipendenti e portato via denaro e oggetti di valore. La polizia prosegue le indagini per identificare eventuali complici.