Rapina armata al centro commerciale di Tavernola | altri due arresti della polizia
Due uomini sono stati arrestati dalla polizia in relazione alla rapina armata avvenuta al centro commerciale di Tavernola, a Como. Gli agenti hanno fermato i sospetti nelle ultime ore, dopo aver raccolto prove e testimonianze. La rapina si è verificata ieri pomeriggio, con i malviventi che hanno minacciato i dipendenti e portato via denaro e oggetti di valore. La polizia prosegue le indagini per identificare eventuali complici.
Nuovi sviluppi nelle indagini sulla violenta rapina avvenuta al centro commerciale di Tavernola, a Como. Nella mattinata di martedì 26 maggio 2026 la polizia di Stato, coordinata dalla procura della Repubblica di Como, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Rapina al Bennet di Tavernola
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