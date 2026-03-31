Milano tre arresti per rapina a mano armata dopo le indagini della Polizia

Tre uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Milano su richiesta della Procura, con l’accusa di aver compiuto una rapina a mano armata. Durante l’operazione sono stati trovati e sequestrati armi da fuoco, e sono state riscontrate anche lesioni alle vittime. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

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