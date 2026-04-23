Rapina a mano armata al Bennet di Tavernola | assalto alla gioielleria Stroili

Nel tardo pomeriggio di oggi, il centro commerciale Bennet di Tavernola, in provincia di Como, è stato teatro di una rapina a mano armata. L’assalto si è concentrato sulla gioielleria Stroili, coinvolgendo clienti e dipendenti presenti al momento. Sul posto sono intervenuti immediatamente le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento e identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Nel tardo pomeriggio di oggi, 23 aprile 2026, il centro commerciale Bennet di Tavernola, a Como, è stato teatro di una rapina a mano armata che ha seminato paura tra clienti e dipendenti. Tre banditi, con il volto coperto, hanno fatto irruzione all’interno della galleria commerciale prendendo di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Bologna, rapina a mano armata in gioielleria: arrestato albaneseMomenti di paura nel cuore di Bologna, dove il 31 marzo una gioielleria in via degli Artieri è stata presa di mira da un rapinatore armato Il colpo è... Rapina a mano armata in gioielleria in pieno centro: fermato il presunto autoreColpo in via degli Artieri poco prima di mezzogiorno, il titolare mette in fuga il rapinatore: arrestato poche ore dopo al Pilastro Momenti di paura... Panoramica sull’argomento Rapina in gioielleria al centro commerciale di Tavernola, in azione tre banditi armatiRapina nel tardo pomeriggio di oggi nella gioielleria del centro commerciale Bennet di Tavernola. Dalle prime informazioni, sarebbero entrati in azione ... espansionetv.it Rapina allo Stroili di Tavernola, negozio devastato e via con i gioielliIl colpo in serata nella gioielleria all’interno del Bennet. In tre, armati di pistola, hanno minacciato i presenti e distrutto le vetrine. Bottino da quantificare. Le immagini ... laprovinciadicomo.it