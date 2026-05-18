La mia mamma sta per andarsene non sono nelle condizioni psicologiche per tenere un concerto Chiedo scusa a chi ha comprato il biglietto | Pupo annulla il live a Napoli

Pupo ha annunciato l’annullamento di un concerto previsto a Napoli, spiegando di non essere in condizione psicologica per esibirsi. Ha precisato di aver scelto di fermare tutti gli impegni pubblici per rimanere vicino alla madre, affetta da Alzheimer da diversi anni e ormai nelle fasi più avanzate della malattia. L’artista si è scusato con chi aveva acquistato il biglietto, comunicando la decisione attraverso un messaggio pubblico.

Pupo ha deciso di fermare tutti gli impegni pubblici per restare accanto alla madre Irene, malata di Alzheimer da diversi anni e ormai nelle fasi più avanzate della malattia. Il cantante ha annunciato l’annullamento del concerto previsto al Teatro Acacia di Napoli con un messaggio pubblicato sui social: “Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di martedì 19 maggio, al Teatro Acacia di Napoli. Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistingue ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare. La mia mamma sta per andarsene ed io devo assolutamente starle accanto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pupo annulla lo spettacolo a Napoli: «La mia mamma sta per andarsene, devo starle accanto»

Sullo stesso argomento

Pupo annulla lo spettacolo: "Scusate, non sono nelle condizioni psicologiche. Mia mamma sta per andarsene"Pupo ha annullato lo spettacolo previsto per martedì al Teatro Acacia di Napoli con una motivazione annunciata da lui stesso con un sofferto post...

Pupo rinvia il concerto di Napoli: “La mia mamma sta per andarsene”AREZZO – Il cantante Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, nato a Ponticino in provincia di Arezzo, ha annunciato sui social il rinvio dello spettacolo...

Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Brutta, bruttissima storia. Più scavano e più le acque diventano limacciose. Io però mi chiedo solo una cosa...PERCHÈ? CHI C'È DIETRO A TUTTO CIÒ? CHI È STATO PROTETTO? A CHI PROTEGGONO? #garlasco #g x.com

Pupo annulla lo spettacolo a Napoli: La mia mamma sta per andarsene, devo starle accantoSettant'anni, cinquanta di carriera, un tour mondiale in corso. Ma il palco può aspettare. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha annunciato domenica 17 maggio sui social ... corriereadriatico.it

Pupo, annullato il concerto a Napoli: Mia mamma sta per andarsene, devo starle accantoSettant'anni, cinquanta di carriera, un tour mondiale in corso. Ma il palco può aspettare. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha annunciato domenica 17 maggio sui social ... ilmattino.it

Mia mamma ha comportamenti strani quando si arrabia reddit