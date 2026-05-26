Il 25 maggio si sono svolte le celebrazioni per l’80º anniversario dell’indipendenza della Giordania. Rania e la nuora Rajwa Al Saif hanno partecipato indossando ricami simbolici e accessori patriottici, tra cui dettagli rossi e bianchi. Entrambe hanno scelto abiti decorati con motivi che richiamano la bandiera nazionale e simboli storici. La cerimonia ha visto anche l’esposizione di elementi tradizionali e decorazioni patriottiche. La giornata è stata caratterizzata da eventi ufficiali e manifestazioni pubbliche.

Per questo anniversario così importante, che otto decadi fa vide la nascita del regno Hashemita, i membri della famiglia reale si sono infatti riuniti per le festose celebrazioni, senza ovviamente peccare in quanto a stile. Una su tutte la sovrana, che non si è limitata a scegliere un abito bello e scenografico, ma, come ormai è consuetudine per molti reali, lei compresa, ha optato per un capo intessuto di simboli e rimandi significativi alla ricorrenza. Quello che a prima vista può sembrare un classico long dress, infatti, in realtà è il tradizionale abito arabo, testimonianza del primo riferimento alle proprie radici culturali. Declinato in un raffinatissimo azzurro polvere, il capo si caratterizza per lunghe maniche ampie, ma soprattutto per una fitta rete di ricami, il vero cuore simbolico del suo look. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rania e la nuora Rajwa Al Saif: ricami simbolici e accessori patriottici per celebrare gli 80 anni di indipendenza della Giordania

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