Il commissario tecnico dell'Austria ha risposto a una domanda sul Milan, senza smentire quanto detto in precedenza, affermando che lì è successo qualcosa di straordinario. Durante un evento organizzato dalla sua fondazione, ha detto che l’unico referente per lui in quella situazione è stato un’altra persona. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o chiarimenti su quanto accaduto.

Ralf Rangnick, il giorno dopo l'incontro con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, ha risposto a una domanda sul suo possibile futuro al Milan. Nell'ambito di un evento della sua fondazione, il commissario tecnico dell'Austria ha risposto così: "Probabilmente tutti si sono accorti che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan". E poi: "L'unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca". È chiaro che non c'è nulla di rivelatore in quelle due frasi. L'aspetto più rilevante è nel. non detto. Rangnick non ha smentito l'incontro di Vienna e non ha chiuso le porte al Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rangnick a una domanda sul Milan non smentisce: "Lì è successo qualcosa di straordinario..."

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Rangnick a un evento della sua fondazione ha risposto a una domanda sul Milan, senza smentire l'incontro di ieri: Tutti si sono accorti che nel weekend è successo qualcosa di straordinario al Milan. L'unico referente per me su questioni contrattuali è la feder x.com