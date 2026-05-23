Dopo la partita contro l’Inter, l’allenatore del Bologna ha dichiarato che in settimana incontrerà la società. Ha aggiunto di aver raggiunto risultati importanti con il club. Le sue parole sono state riportate senza ulteriori dettagli su eventuali cambiamenti o decisioni future. Non sono stati forniti altri commenti o indicazioni riguardo alla posizione contrattuale o alle prossime mosse.

Italiano, allenatore del Bologna, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo l’ultima partita di Serie A contro l’Inter. Dopo Bologna Inter, Vincenzo Italiano ha rilasciato queste parole a Dazn. Cosa ha detto. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano IL BILANCIO DEL CAMPIONATO E L’OTTAVO POSTO – «Abbiamo concluso molto bene, imbattuti nelle ultime 4 gare, non avevamo mai abbandonato nulla di quello che potevamo raggiungere. Non siamo riusciti ad agganciare il settimo posto ma l’ottavo sì, avevamo squadre davanti forti, di grande valori, siamo riusciti a fare questa grande partita contro l’Inter addirittura sono contento». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italiano sibillino sul futuro al Bologna: «In settimana vedrò la società. Insieme abbiamo fatto qualcosa di straordinario»

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