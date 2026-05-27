Il bar Manuel di via Trigno a Pescara è stato chiuso per dieci giorni dal questore. L’ordinanza è stata emessa a seguito di controlli effettuati da polizia e carabinieri. La sospensione dell’attività è stata decisa per motivi di sicurezza pubblica. La chiusura è stata eseguita immediatamente dopo i controlli, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche.

Pescara - Polizia e carabinieri hanno eseguito il provvedimento in via Trigno dopo i controlli: sospesa l’attività del bar Manuel per motivi di sicurezza pubblica. Nuovo intervento delle forze dell’ordine a Rancitelli, quartiere di Pescara da tempo al centro di controlli mirati sul fronte della sicurezza urbana. Il bar Manuel, attività commerciale di via Trigno, è stato chiuso per dieci giorni su disposizione del questore Carlo Solimene, che ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La misura è stata eseguita da Polizia di Stato e carabinieri, al termine di un’attività congiunta finalizzata al mantenimento dell’ordine pubblico e alla prevenzione di situazioni considerate potenzialmente pericolose. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Rancitelli, bar chiuso per dieci giorni: scatta lo stop del questore

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