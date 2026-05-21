Ritrovo abituale di pregiudicati bar chiuso a Rosarno per 15 giorni | la decisione del questore
Il questore di Reggio Calabria ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività di un bar a Rosarno, in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La misura prevede un periodo di quindici giorni e deriva dalla presenza abituale di persone pregiudicate nel locale. La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico e sicurezza, senza coinvolgimenti diretti di altre persone o enti. La chiusura si basa su segnalazioni e accertamenti condotti nelle ultime settimane.
Paolo Sirna, questore di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha emesso un provvedimento di sospensione temporanea dell'attività di un bar di Rosarno, diventato "abituale ritrovo di persone pregiudicate".“Il provvedimento - fanno sapere dalla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
RISSE, PREGIUDICATI E SPACCIATORI: CHIUSO PER 30 GIORNI BAR DI VIA EUGANEA | 14/05/2026
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