Ritrovo abituale di pregiudicati bar chiuso a Rosarno per 15 giorni | la decisione del questore

Il questore di Reggio Calabria ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività di un bar a Rosarno, in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La misura prevede un periodo di quindici giorni e deriva dalla presenza abituale di persone pregiudicate nel locale. La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico e sicurezza, senza coinvolgimenti diretti di altre persone o enti. La chiusura si basa su segnalazioni e accertamenti condotti nelle ultime settimane.

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